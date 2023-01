La classifica dei libri più venduti a dicembre in Italia e a Ladispoli – di Giovanni Zucconi

Per noi di Baraonda promuovere i libri è sempre stato importante. Per questo non manchiamo mai, quando ci è possibile, di seguire le presentazioni degli autori e delle loro opere che avvengono nel nostro comprensorio.

Per contribuire ulteriormente alla promozione della lettura, e stimolare l’acquisto di titoli che magari ci sono sfuggiti, pubblichiamo la classifica dei primi dieci libri più venduti in Italia nel mese dicembre. Ma faremo anche qualcosa di più: confronteremo questa classifica con quella analoga dei cinque libri più venduti a Ladispoli nella libreria Scritti & Manoscritti.

Crediamo sia interessante fare questo confronto, per verificare quanto i gusti dei lettori del nostro comprensorio siano analoghi a quelli nazionali. Come diceva qualcuno, “io giudico le persone dai libri che mi regalano”. Analogamente si può capire molto dai libri che si vendono, o non si vendono, in un determinato territorio.

I dati relativi alle vendite a livello nazionale ci provengono dalla piattaforma di informazioni editoriali iBUK.

La classifica dei dieci libri più venduti in Italia nel mese di dicembre 2022 è la seguente:

Pos. Titolo Autore Editore Prezzo 1 Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi Maurizio De Giovanni Einaudi 19 2 La casa delle luci Donato Carrisi Longanesi 23 3 Tasmania Paolo Giordano Einaudi 19,5 4 Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore. La trilogia di Nerone Alberto Angela HarperCollins Italia 22 5 La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia Massimo Recalcati Feltrinelli 16 6 Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo Aldo Cazzullo Mondadori 19 7 No sleep till Shengal Zerocalcare Bao Publishing 23 8 La disperata ricerca d’amore di un povero idiota Pif Feltrinelli 23 9 Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa Benedetta Rossi Mondadori Electa 19 10 La grande tempesta. Mussolini. La guerra civile. Putin. Il ricatto nucleare. La Nazione di Giorgia Meloni Bruno Vespa Mondadori 21

La classifica dei cinque libri più venduti nella libreria Scritti & Manoscritti di Ladispoli, sempre nel mese di dicembre 2022 è la seguente:

Pos. Titolo Autore Editore Prezzo 1 Tasmania Paolo Giordano Einaudi 19,5 2 Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo Aldo Cazzullo Mondadori 19 3 Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi Maurizio De Giovanni Einaudi 19 4 Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore. La trilogia di Nerone Alberto Angela HarperCollins Italia 22 5 Rancore Gianrico Carofiglio Einaudi 18,5











Come si può notare, sostanzialmente, le vendite a Ladispoli sono allineate con quelle nazionali. Ben quattro titoli si ritrovano infatti tra i primi sei della classifica nazionale.