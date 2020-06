Condividi Pin 8 Condivisioni

La città balneare ha reso omaggio al personale sanitario, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari impegnati in prima linea per l’emergenza covid-19

La città di Ladispoli ricorda il 2 Giugno –

La città di Ladispoli ricorda il 2 Giugno

Anche la città balneare ricorda il 2 Giugno.

“Nel giorno del 74esimo anniversario della Festa della Repubblica italiano abbiamo deposto un mazzo di fiori sul monumento dedicato ai caduti”, ha detto il sindaco Alessandro Grando.

“Con questo gesto la città di Ladispoli – ha proseguito – ricorda tutte le persone che hanno perso la vita in questo tragico momento, rende omaggio al personale sanitario, alle Forze dell’ordine e a tutti i volontari impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza e onora la memoria delle donne e degli uomini che hanno sacrificato la propria vita per la nostra Patria”.