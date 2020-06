Condividi Pin 3 Condivisioni

Un progetto all’interno de ‘La memoria ritrovata’, viaggio alla scoperta e delle storie di Civitavecchia -VIDEO

Civitavecchia, arriva “La Macchina del Tempo” –

La Civitavecchia ‘antica’ riprende vita ed è pronta a mostrarsi a tutti: dagli intenditori di storia fino ad arrivare ai più piccini.

Arriva ‘La macchina del tempo di Civitavecchia’, un viaggio alla scoperta e delle storie di Civitavecchia raccontata per essere capita e fruita da tutti, nel modo più semplice e leggero possibile.

Memoria condivisa, memoria fruita e memoria raccontata.

Un viaggio virtuale nella storia della città portuale.

E il viaggio, tanto voluto e sognato, dalla storica civitavecchiese, Roberta Galletta, è finalmente partito.

La Macchina del Tempo sarà fruibile (è consigliata la prenotazione) dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21, sabato dalle 16 alle 23 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22.

Si trova in via Piave 1 a Civitavecchia. Per prenotare si può contattare il 347 27 09 089

Dedicato alla curva dolce del sorriso di Civitavecchia