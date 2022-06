La Cantera del Rugby Civitavecchia in mostra con il duro ed importante lavoro sportivo sui suoi giovani rugbisti –

I frutti piantati negli anni dal club biancorosso con i giovani rugbisti hanno generato e sono di esempio per scegliere questa disciplina sportiva per i prossimi campioni dello sport della palla ovale.

Cresciuti nelle file delle giovanili del Rugby Civitavecchia, Alessio Scotti, Danilo Battaglini, Federico Pizzabiocca, Igli Hoxha, Matthias Fiorentino si sono classificati alle finali “ Final Fours” UNDER 17 nazionale di Rugby giocando per un importante e prestigioso club G.S. Fiamme Oro Rugby.

Dopo essersi classificati primi nell’area 4 girone A ed aver disputato lo spareggio vincendo il Trofeo di Area 4 contro Unione Rugby Capitolina andranno alle finali nazionali per l’assegnazione della categoria UNDER 17 di Rugby di tutta Italia.

Un ringraziamento particolare al G.S. Fiamme Oro Rugby che attraverso un accordo pluriannuale li hanno accolti in modo esemplare ed hanno continuato ad insegnare il rispetto per avversario in campo e fuori , per la parte sportiva li hanno fatti crescere, dal punto di vista tattico-atletico-mentale, facendoli sentire come una grande ed importante parte del loro team divenendo grintosi, combattivi, coraggiosi.

Sono ragazzi sportivi, delle giovani promesse che hanno fatto del pallone ovale un gioco parte della loro vita, i frutti del loro sacrificio sono arrivati potendo dire che se lo sono meritati.

Il Rugby Civitavecchia da tempo lavora su questi obiettivi cercando di dare la possibilità ai giovani di mettersi in mostra e lo fa con il sacrificio dei ragazzi ma anche con l’aiuto di tutto lo staff attraverso l’esperienza dando consigli ed indicazioni di come rendere al meglio in campo.

Gli aspetti fondamentali che il Rugby Civitavecchia insegna ai giovani atleti: grande umiltà, capacità di soffrire fisicamente, altruismo, determinazione e spirito agonistico perché per far parte del club biancorosso devi essere coraggioso, propositivo e saper accettare il confronto con gli altri con amicizia dentro e fuori dal campo, rispetto per l’avversario, rispetto delle regole.

La crescita costante di un numero importante di ragazzi che giocano nel club del CRC dimostra come l’obiettivo del sodalizio sia sportivo, attraverso la preparazione fisico-atletica, sociale continua attuazione di piani e scopi per far si che siano attenti al prossimo, psicologico capacità di lavorare in team, capacità di comunicazione, auto-disciplina.

Insomma il Rugby Civitavecchia rende i suoi giovani sportivi , attraverso un lavoro capillare sportivo , molto soddisfatti dei sacrifici fatti ad oggi ed il futuro attraverso questo importate impegno.

Tutte le categorie rugbistiche del Rugby Civitavecchia dalla UNDER 5 fino alla Seniores compresi gli Old, educatori, allenatori, preparatori, staff sanitario, dirigenti, segreteria, dirigenza, familiari e genitori lanciano un grande ed affettuoso augurio ed abbraccio di una “ Buona Palla Ovale” per il gran finale di stagione.