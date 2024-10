La biblioteca comunale “Peppino Impastato” mette a disposizione due importanti servizi digitali: MLOL e BibLab Ladispoli –

La biblioteca comunale “Peppino Impastato” mette a disposizione due importanti servizi digitali: MLOL e BibLab Ladispoli. MLOL è l’edicola digitale del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino: un portale per l’accesso al prestito digitale (digital lending) di ebook, quotidiani, riviste, periodici e tanti altri contenuti digitali da tutto il mondo. Con una procedura di pochi minuti effettuata in Biblioteca sarà possibile accedere ad una enorme Edicola digitale direttamente dal proprio PC, tablet o smart phone con tantissimi quotidiani, periodici e riviste che si trovano anche in edicola. Testate nazionali e internazionali che possono essere selezionate mediante gli appositi filtri di ricerca.

Dopo aver letto il proprio quotidiano preferito l’Edicola digitale del SBCS propone tante altre letture e immagini per approfondire le news in maniera completa e diversa.

La Media Library On Line (MLOL) consente di sfogliare tutte le testate presenti nel portale in maniera semplice e veloce. Basta visitare il sito dell’edicola digitale e accedere con le credenziali che vengono fornite direttamente dalla biblioteca.

Fatti questi semplici passaggi, si apre una vera finestra sul mondo!

Rappresenta anche l’occasione per migliorare la propria conoscenza delle lingue straniere, leggendo testate in inglese, tedesco, francese o spagnolo.

BibLab Ladispoli, è il Centro di Facilitazione Digitale: uno sportello gratuito aperto a tutta la cittadinanza (iscritti alla Biblioteca e non) dove una “facilitatrice digitale” è presente per fornire informazioni e sostenere i cittadini in tutte le operazioni digitali, dalle più semplici alle più complesse, al fine di supportarne efficacemente la completa inclusione.

Ci si può rivolgere allo sportello per un aiuto in tutte le attività digitali: la creazione di un documento, la navigazione di base, la ricerca di informazioni tramite i principali motori di ricerca (ad es. google), l’apertura di una email o una Pec, l’attivazione dello Spid, la prenotazione degli appuntamenti on-line con le istituzioni (Comune, INPS, Agenzia delle Entrate), l’accesso all’edicola digitale MLOL o ai servizi bibliotecari

Lo sportello BibLab Ladispoli, ad accesso gratuito e con possibilità di prenotazione degli appuntamenti, è attivo in Biblioteca “Peppino Impastato” nella seguente modalità:

-lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00

– martedì dalle 9:00 alle 11:00

– mercoledì dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00.