Calcio, Cerveteri: obiettivo tornare domenica alla vittoria per risalire la china 

Al Galli arriva il JFC Civitacastellana, penultima in classifica

Il Cerveteri si proietta alla sfida di domenica, al Galli contro l’JFC Civitacastellana, matricola in Promozione. Contro i falisci, infatti, i ragazzi di mister Gabrielli dovranno trovare la vittoria per mettere punti in cascina e cercare di procedere nelle zone alte di classifica. Fino a oggi, dopo sei gare, il ruolino di marca è del tutto positivo, costellato da due vittorie, tre pareggi e la sconfitta di domenica, arrivata contro la prima della classe. In casa, domenica alle 11.00, serve un successo contro una squadra che ha soltanto due punti, in uno stato di salute confusionale. Il ko di domenica, in casa dell’Ostia Antica, non ha intaccato l’umore del gruppo, che anche in settimana è sembrato sereno e concentrato al match di domenica.