E’ successo nei pressi del cavalcavia per Campo di Mare. I carabinieri hanno avvisato il proprietario: dovrà mettere mano al portafogli per sistemare la vettura

Hanno asportato la batteria di un auto elettrica approfittando, molto probabilmente dell’oscurità. E’ successo a Marina di Cerveteri, nei pressi del cavalcavia che porta a Campo di Mare. A ritrovarla l’auto, smontata in molte parti, un passante. I ladri hanno infatti asportato la batteria presente presente sotto al sedile posteriore della vettura.

Marina di Cerveteri, smontano un’auto per rubare la batteria

Dell’accaduto sono state allertate le forze dell’ordine che sono risalite al legittimo proprietario che ora è tornato in possesso del mezzo. Purtroppo per lui dovrà rimettere mano al portafogli per recuperare il suo veicolo.

“Purtroppo queste macchine sono costruite per essere rubate con molta semplicità – scrive il signor Mattia sui social – Smontano il faro destro, attaccano il computer e attraverso la centralina si apre, disattiva l’allarme e avvia il motore. La spostano in zona nascosta e in cinque minuti smontano le batterie che tra l’altro non hanno nemmeno dei blocchi di sicurezza per evitare lo smontaggio. A Grosseto – spiega ancora il signor Mattia – in officina arrivano in media 10 a settimana in queste condizioni”.