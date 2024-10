Recupero Torre Flavia, PD Ladispoli: “La Giunta fa scadere il finanziamento statale di due milioni del Decreto Bellezza” –

Il progetto per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione di Torre Flavia era stato predisposto e presentato al Bando del Ministero della Cultura dalla Giunta precedente nel 2017.

Lo dichiara il Circolo PD Ladispoli “Luciano Colibazzi”, affermando inoltre:

Era risultato tra i primi nella graduatoria nazionale e finanziato per l’ importo totale di due milioni.

Ma in Comune evidentemente non hanno lavorato al giusto ritmo ed in questi giorni il Ministro ha comunicato la revoca del finanziamento.

Ora la Giunta cerca soccorso in Regione, ma il danno è stato fatto.

Dopo il vergognoso blocco dei lavori per l’ AUDITORIUM, la storia infinita della pista ciclabile per la quale si tagliano gli alberi è l’ ennesima prova di incapacità di una Giunta che fa proclami invece di scusarsi per quello che fa, e soprattutto per quello che non fa.