La Banda Musicale di Ladispoli vince il concorso a Cave

La Banda Musicale di Ladispoli ha vinto il primo premio al Terzo Festival Bandistico Nazionale “Giuseppe Ambrosini”, svoltosi il 21 settembre a Cave, in provincia di Roma. All’evento hanno partecipato diverse formazioni musicali provenienti da varie zone d’Italia.

La giuria, che ha valutato le performance, era composta da: Maestra Antonia Sarcina, docente di direzione d’orchestra presso il conservatorio di Frosinone, Maestro Stefano Iannilli, primo clarinetto della Banda dei Carabinieri. Maestro Massimiliano Profili, compositore e direttore della Banda della Polizia di Stato.

La valutazione delle bande ha considerato sia l’aspetto musicale che quello formale e la qualità della sfilata. Al voto finale ha contribuito anche il pubblico presente.

La manifestazione si è conclusa con la proclamazione della banda vincitrice. Il sindaco di Cave Angelo Lupi ha annunciato la vittoria della Banda di Ladispoli, a cui è stato assegnato il trofeo. Il Maestro Cozzi ha ringraziato i membri della banda, menzionando in particolare i musicisti più giovani e quelli più esperti.