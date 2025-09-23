Cerveteri, si accende il derby: 300 tifosi pronti a spingere il Cervi contro il Ladispoli

Cresce l’attesa a Cerveteri per il sentito derby contro il Ladispoli, che si giocherà domenica allo stadio Galli. Oltre 300 sostenitori sono pronti a riempire gli spalti per incitare gli undici di mister Ferretti in una partita che la città aspetta da tempo.

Dopo la convincente prestazione a Tolfa, il presidente del Cerveteri, Lupi, ha richiamato a raccolta i tifosi: “Rimango convinto che possiamo fare bene, ma domenica abbiamo una gara difficile, un derby molto atteso. Chiedo ai tifosi di venire allo stadio, saremo in tanti a sostenere i nostri colori. È una gara che sfugge a ogni pronostico, va oltre i valori delle rispettive squadre. Noi ce la metteremo tutta”.

In città il tam-tam è già iniziato. La sfida è particolarmente sentita perché i tifosi ricordano che il Cerveteri non vince un “vero” derby dal lontano 1991, quando un gol di Alessandro Cordelli al Marescotti decise l’incontro. A parte una vittoria a fine campionato nel 2013 e quella “inutile” durante il periodo del Covid, la voglia di riscatto è fortissima tra i sostenitori e i giocatori.

Domenica sarà una giornata di grande passione e sport, con la speranza di spezzare il digiuno e regalare alla città una vittoria tanto desiderata.