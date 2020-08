Condividi Pin 0 Condivisioni

Juve – Roma, in campo con i giallorossi Riccardo Calafiori cresciuto a Valcanneto dove ha parenti e tanti amici – L’ultima di gara di serie A, Juventus-Roma, ha visto esordire con la maglia giallorossa Riccardo Calafiori, 18enne astro nascente che a Valcanneto ha vissuto parte della sua infanzia. Infatti tra Borgo San Martino e il centro residenziale ci vivono alcune dei suoi famigliari. E anche molti amici, suoi coetanei, hanno trascorso momenti di svago con il terzino giallorosso che in occasione dell’ultima fatica capitolina è stato convinto da Fonseca a scendere in campo. Ottima prova la sua, una gran bella gara segnata da una prestazione maiuscola. Calafiori, che a maggio ha spento 18 candeline, è un punto fermo della Primavera. Sabato sera , malgrado il silenzio per l’assenza dei tifosi, ha provato comunque una grande emozione. E a Valcannetto si sono stretti intorno a lui. Adesso sta pensando al suo futuro, che probabilmente non sarà a Roma.