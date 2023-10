Il Circolo di Cerveteri “Italia Viva” commenta il dibattito avvenuto nell’ultimo Consiglio comunale tra l’ex sindaco Pascucci di Cerveteri, ora Consigliere comunale a Ladispoli, e il Sindaco di Ladispoli Grando

Non si è ancora spento l’eco del dibattito avvenuto nell’ultimo Consiglio comunale di Ladispoli tra l’ex sindaco Pascucci di Cerveteri, ora Consigliere comunale a Ladispoli, e il Sindaco di Ladispoli Grando. L’argomento in discussione riguardava il picco di assenze del Consigliere Pascucci (maggior numero di assenze nella storia del Consiglio comunale di Ladispoli secondo Grando). Da quanto commentato da Grando viene fuori una figura molto piccola dell’ex sindaco di Cerveteri mosso, sempre secondo il Sindaco, solo da fini opportunistici.



Ma aldilà dello scontro verbale, che non ci appassiona per nulla, rimangono i fatti che distinguono Cerveteri da Ladispoli. Fatti che sono inoppugnabili.

Ladispoli ha una zona artigianale e Cerveteri no. A Cerveteri le case valgono meno di Ladispoli (valore medio 1.989 al mq a Cerveteri vs 2.469 di Ladispoli fonte Wikicasa). Ladispoli ha un lungomare di circa 3 Km con due ponti. Cerveteri ha un “lungomare” di circa 1 Km che dista dal mare circa 500 mt. Ladispoli ha uno stadio di calcio di tutto rispetto e Cerveteri no. Ladispoli ha uno sviluppo commerciale che migliora di anno in anno la città mentre Cerveteri affonda i propri esercizi commerciali che stanno chiudendo ad uno ad uno. Ladispoli ha un lungomare attrezzato che accoglie i turisti con un’offerta degna delle coste adriatiche, Cerveteri no. La sera assistiamo alla migrazione dei giovani di Cerveteri vs Ladispoli in quanto la nostra cittadina non ha una vita serale. Ladispoli batte Cerveteri in quasi tutto … nonostante la nostra cittadina abbia un sito archeologico considerato Patrimonio dell’Umanità, un Museo storico, un territorio vasto pieno di ricchezze naturali. Una sola attività Cerveteri ha più di Ladispoli: l’Etruria Ecofestival. Molti si accontentano. Noi no, noi vogliamo lo sviluppo. E per lo sviluppo occorrono politici e amministratori lungimiranti che sappiano governare il bene comune. Non ci accontentiamo di narratori e di organizzatori di festival. Aldilà degli scontri verbali.



Gli attivisti di Italia Viva di Cerveteri: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, Francesco

Canicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi, Crescenzo Marra, Amedeo

Leonetti.