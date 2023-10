Cerveteri, sale l’attesa per il derby contro il Santa Marinella

Il club chiama i tifosi, realizzate sciarpe e gadget per valorizzare il brand verde azzurro.

Il Cerveteri si proietta al match di domani, al Galli contro il lanciato Santa Marinella. Un derby che ha il sapore di alta classifica, di fronte a due formazioni candidate per il salto in Eccellenza. I verde azzurri sono carichi, vogliono centrare il terzo successo stagionale.

Non sarà una partita facile, l’avversario è tra i più forti del girone, per primo l’allenatore Cafarelli che, nel 2009, da calciatore, vinse con i verde azzurri il campionato di Prima categoria. Quella di domenica sarà l’occasione per acquistare i nuovi gadget verde azzurri, con le sciarpe pronte per la sfida di domenica mattina. La società punta al brand, vuole valorizzare il marchio Cerveteri, investendo anche su magliette, sciarpe, cappellini e articoli da regalo. Una formula che sta trovando forti risconti, vista la richiesta delle sciarpe in lana realizzate in questi giorni. Lupi spinge i tifosi a venire allo stadio domenica per spingere i cervi verso la vittoria.