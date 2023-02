Nobili è stato eletto consigliere regionale nel Lazio dopo il riconteggio nelle preferenze

Italia Viva Cerveteri si congratula con Luciano Nobili per l’elezione –

Riceviamo e pubblichiamo

Ora è ufficiale. Luciano Nobili è stato eletto a Consigliere Regionale del Lazio per il Terzo Polo. E questo risultato è stato possibile anche grazie alle fondamentali 92 preferenze ottenute nel territorio di Cerveteri.

I risultati elettorali dello scorso 13 febbraio avevano riservato al Terzo Polo due seggi. Marietta Tidei prima degli eletti mentre Luciano Nobili figurava terzo dietro Pierluca Dionisi. Ma fin da subito si erano riscontrate delle anomalie nel conteggio delle preferenze. Si era infatti riscontrato che in 41 seggi nessuna lista aveva ricevuto voti di preferenza. Dopo aver effettuato il corretto conteggio delle preferenze nei seggi che avevano presentato le anomalie è stata redatta la corretta graduatoria finale. Ai primi due posti, utili per diventare Consigliere Regionale per lo schieramento del Terzo Polo, sono risultati Marietta Tidei e Luciano Nobili.

Non nascondiamo la nostra più grande soddisfazione nel vedere i due candidati, supportati dal Circolo di Italia Viva di Cerveteri, ai primi due posti dello schieramento del Terzo Polo. Dopo aver “festeggiato” la vittoria di Marietta Tidei oggi vogliamo comunicare la nostra grande soddisfazione per la nomina di Luciano Nobili con soli 26 voti di preferenza rispetto al terzo candidato in lista. Questa grande soddisfazione è corroborata dal fatto che i 92 voti della nostra comunità sono stati utilissimi per l’elezione dell’ex deputato. Anche se dagli scanni dell’opposizione siamo certi che Luciano Nobili ci aiuterà a portare avanti le necessità del nostro territorio e a ricercare le migliori opportunità per un suo sviluppo, sia economico che sociale.

I simpatizzanti di Italia Viva: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, Francesco Canicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi e Crescenzo Marra