Italia Viva Cerveteri: “Grazie ai cittadini che hanno votato il Terzo Polo Renew Europe” –

A 48 ore dalle Politiche 2022 che hanno portato il centrodestra alla vittoria, arrivano il commento politico e i ringraziamenti da parte di Italia Viva Cerveteri.

“Vogliamo ringraziare tutti i cittadini di Cerveteri che hanno votato il Terzo Polo Renew Europe”.

“Noi siamo molto felici e soddisfatti del risultato. Siamo solo dispiaciuti per Luciano Nobili e Teresa Bellanova che non ce l’hanno fatta, due pilastri di IV. Questo partito 3 mesi fa non esisteva, e in pochi giorni di campagna elettorale , aver raggiunto questi risultati vuol dire che siamo credibili”.

“Gli italiani hanno scelto, e le scelte vanno rispettate a Giorgia Meloni rivolgiamo auguri di buon lavoro, perché chi raccoglie il consenso merita rispetto. E perché non si può che sperare in bene per il nostro Paese”.

“Ora siamo noi all’opposizione è molto più facile…la patata bollente passa a Giorgia Meloni. Buon lavoro…Ne riparliamo alle regionali… Tutti pronti ! En Marche ! RENEW EUROPE”.

Maurizio Falconi, Aldo Rinaldi, Ahron Lucantoni, Luciano Lucci, Quinta Donnini, Vittoria Marini, Piero Moscardini, Nello Bartolozzi, Gabriele Rinaldi, Elena Grassi, Luigi Cipollari, Francesco Canicossa, Crescenzo Marra.