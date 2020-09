Italia in Comune: “E’ una cosa di cattivo gusto piazzare una ruota al centro della città”

Share Pin 0 Condivisioni

“E’ una cosa di cattivo gusto piazzare una ruota al centro della città”

Mentre Ladispoli è in balia di un’amministrazione improvvisata tra assessori estromessi, consiglieri comunali degradati delle loro deleghe, consigli comunali salvati in extremis da alcuni della opposizione, commissione servizi sociali saltata per assenza della maggioranza e appunto l’amministrazione improvvisa anche nel fare, e cosa ci tira fuori a inizio settembre una bella ruota panoramica per apprezzare i palazzi intorno alla piazza.

Chi come noi ha memoria della vita amministrativa, ricorda bene quando il centro destra urlava allo scandalo perché allora ritenevano che l’ occupazione di 30 giorni, durante il periodo natalizio era una vergogna -sì avete capito, proprio loro quelli che tra bancarelle, salsicciari, porchettari e oggi la Ruota, occupano la piazza molto di più dei 30 giorni- non solo danneggiano la piazza come dimostrato pochi giorni fa, ma con lo street food hanno tolto quel poco lavoro ai nostri operatori, favorendo economicamente gli operatori ambulanti esterni e gli organizzatori.

Chissà perché tale scelta.

Oggi quella struttura che porterà quale vantaggio alla città oltre che essere una cosa di cattivo gusto piazzare una giostra al centro della città, ma d’altronde a Grando non gli rimane che girare la Ruota.

Sezione Italia in Comune

Maurizio Biasetti