Share Pin 1 Condivisioni

Per i cervi è subito derby con il Ladispoli

Cerveteri inizio di fuoco: prima il derby in coppa Italia con il Ladispoli poi il Civitavecchia in campionato

Cerveteri inizio di fuoco

Per i cervi è subito derby con il Ladispoli, in Coppa Italia il 20 settembre in casa dei cugini in una gara unica. Una sfida che è un antipasto alla prima di campionato, sette giorni dopo al Galli contro il Civitavecchia. Due gare insidiose , la prima nel derby si annuncia carica di motivazioni e aspettative. A Ladispoli per il 20 settembre sarà una gara scoppiettante e agonisticamente intensa per via della rivalità che divide le due città.

Per la prima in Eccellenza arriva un avversario forte e attrezzato per la vittoria finale , il Civitavecchia di Caputo, considerata una delle migliori compagini del girone A. Dunque per i verdeazzurri saranno giorni di lavoro e allenamenti per preparare due gare che potranno dare le prime indicazioni a Di Chiara.

La squadra, molto giovane, dovrà disputare un campionato in cui l’obiettivo è la salvezza