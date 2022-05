Istituto Cena Cerveteri, si conclude in Lettonia l’Erasmus Plus “Best”

Sono ormai trascorsi quattro anni dalla mobilità a Tarragona, in Spagna, che dava l’avvio al progetto che ha coinvolto sei Istituti europei. Studenti e docenti di Bulgaria, Spagna, Regno Unito, Lettonia e Italia si incontrarono nel 2019 nella splendida regione della Catalogna per iniziare un percorso insieme che purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, ha subito ritardi e modifiche ma che, fortunatamente all’istituto Cena, è stato portato a compimento in questi giorni nel migliore dei modi.

Dopo la settimana virtuale in Bulgaria, svolta da remoto con un notevole impegno organizzativo, l’Istituto Comprensivo Cena è riuscito persino ad organizzare la mobilità a Cerveteri in tutta sicurezza nel novembre 2021, quando la situazione sanitaria non consentiva ancora alle famiglie cerveterane di aprire le porte delle loro case per accogliere gli ospiti che in quell’occasione alloggiarono in hotel.

Finalmente nel 2022 i lavori sono ripresi a pieno ritmo e si sono svolte le ultime tre mobilità: in Grecia, nel regno Unito e in Lettonia. Proprio in questi giorni, infatti, nel paesino di Aizpute si sono incontrate le delegazioni dei sei paesi per la conclusione del progetto coordinato per l’Italia dalla docente Domelita Di Maggio. Molte sono state le attività svolte nel corso della settimana, e conoscere il mondo al di fuori dei propri confini, comunicare in lingua inglese, entrare in contatto con usi, costumi, tradizioni diverse dalle proprie, ha costituito ancora una volta un arricchimento culturale importantissimo per studenti e docenti.

I ragazzi coinvolti nelle attività hanno partecipato, fin dall’inizio, con grande senso di responsabilità ed educazione, hanno portato in Europa con orgoglio il nome e la cultura della nostra Cerveteri, hanno lavorato e fatto squadra con i coetanei degli altri paesi in contesti scolastici totalmente diversi dal loro, per poi tornare a casa con la consapevolezza che i confini sono solo un fatto geografico-politico e che nelle loro menti ogni barriera era caduta….

Nell’ultimo giorno, commossi, al momento dei saluti la frase più ricorrente è stata “this is not a bye, but a see you soon”… Ecco allora che l’Istituto Cena riconferma con ancor più consapevolezza la propria mission, quella di dare alla scuola una visione europea e favorire negli studenti il senso di cittadinanza europea, attiva e consapevole, una competenza indispensabile per iniziare a costruire il proprio futuro.