Istat: l’inflazione a luglio all’1,7%, il carrello della spesa accelera a +3,2% –

A luglio 2025, l’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo (Nic) ha registrato un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,7% su base annua, confermando le stime preliminari. L’Istat sottolinea che l’inflazione rimane stabile grazie a dinamiche opposte tra i vari aggregati: flessione dei prezzi energetici (-3,4%) e incremento nel settore alimentare (+3,7%). I prezzi dei servizi mostrano tensioni, in particolare nei trasporti (+3,3%) e per i servizi vari (+2,2%).