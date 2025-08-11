A Pechino i primi giochi mondiali dei robot umanoidi: presenti anche due giovani ceretani Valerio Spagnoli e Eugenio Bugli per il team dell’Università La Sapienza –

Pechino ospiterà i primi giochi mondiali dei robot umanoidi e nella squadra dell’Università La Sapienza, Spqr Team, reduce dal Brasile dove nella Robocup 2025 hanno conquistato un meritatissimo quarto posto, ci sono due giovani ceretani, Valerio Spagnoli e Eugenio Bugli che, insieme al Team si cimenteranno nella prima edizione dei World Humanoid Robot Games (15–17 agosto), la prima competizione multisportiva al mondo per robot umanoidi.