Nel secondo trimestre spinta da industria e servizi

Istat, aumentano ore lavorate e redditi dei dipendenti –

Aumentano nel secondo trimestre del 2025 le ore lavorate, le unità di lavoro e delle redditi da lavoro dipendente, grazie soprattutto all’apporto di industria e servizi.

Secondo l’Istat, le ore lavorate hanno registrato un crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.

Questo risultato è dovuto ad un calo dello 0,6% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dello 0,3% nelle costruzioni, mentre vi è stata una crescita dello 0,6% nell’industria in senso stretto e dello 0,2% nei servizi.

Le unità di lavoro sono aumentate dello 0,2% per effetto di un calo in agricoltura, silvicoltura e pesca dello 0,6% e nelle costruzioni dello 0,1%, a fronte di una crescita nell’industria in senso stretto dello 0,6% e nei servizi dello 0,2%.

Riguardo ai redditi da lavoro dipendente pro-capite, la crescita per il totale economia è risultata pari allo 0,9%, per effetto della lieve diminuzione fatta registrare nell’agricoltura dello 0,1%, mentre si sono registrati aumenti nell’industria in senso stretto dello 0,6%, nelle costruzioni del 2% e nei servizi dello 0,9%.