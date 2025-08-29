Realizzate due versioni dal valore nominale di 20 e 50 euro

La moneta da 20 Lire rivive nella Collezione numismatica 2025 –

L’iconica moneta da 20 Lire torna a vivere nella Collezione numismatica 2025, in una riedizione speciale in oro.

Come nella 20 Lire originale, entrata in circolazione per la prima volta nel 1957, sono rappresentati un ramo di quercia e il profilo femminile coronato di spighe di grano, simboli allegorici dell’Italia e della nostra storia economica.

La moneta, emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nelle versioni dal valore nominale di 20 e 50 euro, è stata coniata nelle officine della Zecca dello Stato in oro 999,9‰ con finitura reverse proof. La 20 Lire Quercia torna a far bella mostra di sé grazie al tratto dell’artista-incisore Valerio De Seta, che ha rispettato il modello originale del maestro Pietro Giampaoli, aggiungendo il valore (20 Euro o 50 Euro) nel campo del rovescio, a destra del rametto di quercia, nello spazio dove veniva inciso l’anno di emissione.