ISIS “Enrico Mattei”: grande partecipazione al primo Open Day

Sabato 29 novembre l’ISIS “Enrico Mattei” di Cerveteri ha inaugurato la stagione degli Open Day con un incontro molto partecipato: studentesse e studenti delle scuole medie con le loro famiglie hanno visitato aule, laboratori, palestre e spazi dell’Istituto, guidati da docenti e studenti tutor.

Oltre agli indirizzi già consolidati – liceo scientifico, liceo linguistico, Istituto tecnico economico (SIA, RIM e sportivo) e Istituto professionale turistico – l’attenzione si è concentrata sulle due importanti novità in esclusiva sul territorio: il liceo scientifico con potenziamento biomedico, pensato per chi guarda a studi e professioni in ambito medico-sanitario e della ricerca, e il percorso quadriennale RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing), orientato alle competenze economiche, linguistiche, digitali e di sostenibilità richieste dalle imprese e dai mercati internazionali.

Le famiglie hanno potuto confrontarsi con docenti ed ex studenti, ricevendo informazioni su sbocchi universitari, ITS, opportunità lavorative e progetti internazionali dell’Istituto, confermando il ruolo del “Mattei” come riferimento formativo per il territorio.

Il primo Open Day è stato solo l’inizio: vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti del 13 dicembre, 10 gennaio e 24 gennaio per conoscere da vicino e con altre attività l’offerta formativa dell’ISIS “Enrico Mattei”.