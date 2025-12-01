Lutto nel Tennis: Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda dello sport italiano

Si è spento all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, una delle figure più iconiche e amate dello sport italiano. La notizia della scomparsa del campione ha lasciato un vuoto nel mondo del tennis e non solo. Pietrangeli è universalmente riconosciuto come il più grande tennista italiano di tutti i tempi, celebre per le sue due vittorie al Roland Garros (1959 e 1960) e per aver portato il tennis italiano nell’élite mondiale. La sua lunga e gloriosa carriera, sia da giocatore che da capitano di Coppa Davis, lo ha reso un simbolo di eleganza e determinazione. La camera ardente sarà allestita a [INSERIRE LUOGO] per l’ultimo saluto.