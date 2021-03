Ippocrate Centro Medico Specialistico ha aperto a Ladispoli

Share Pin 1 Condivisioni

In Via La Spezia 38 il centro che riunisce medici e professionisti di ogni branca e permette di prenotare facilmente esami e terapie

Ippocrate Centro Medico Specialistico ha aperto la propria sede a Ladispoli, nella zona centralissima di Via La Spezia 38. Una notizia accolta con grande calore dai cittadini di Ladispoli, Cerveteri e di tutto il territorio, perché “Ippocrate” riunisce in un unico centro tutti i principali servizi medici specialisti e diagnostici di cui si può aver bisogno nella vita di tutti i giorni.

L’ampliamento dell’offerta di servizi sanitari è, infatti, certamente una novità importante per il territorio, per questo abbiamo incontrato il dott. Pierluigi Sinatti, giovane amministratore della società che gestisce il centro sanitario, per conoscere la filosofia e gli obiettivi con i quali è nato il Centro Medico Ippocrate.

Dottor Sinatti, come nasce l’iniziativa e per quale motivo si è voluto realizzare questa struttura proprio a Ladispoli?

Dott. Pierluigi Sinatti, Amministratore Centro Medico Ippocrate

Il nostro obiettivo è colmare la carenza di servizi sanitari pubblici nel territorio e che sono, per tanto, difficilmente raggiungibili dai cittadini. Senza contare poi le lunghe attese che spesso si devono affrontare. Il nostro centro, invece, autorizzato dalla Regione Lazio e operante sotto il controllo dell’Istituzione sanitaria regionale, si integra perfettamente alla rete sanitaria pubblica. Per fare ciò, ci avvaliamo di specialisti che selezioniamo per i meriti del percorso professionale, e che spesso provengono da istituzioni universitarie e importanti istituti di cura. Uno staff, quindi, di alte professionalità medico-sanitarie, capace di rispondere ad ogni necessità di cura e di prevenzione, attraverso competenze e strumenti specifici.

Quali sono i servizi sanitari che offre il Centro Medico Specialistico Ippocrate?

In questo momento sono già attivi tutti i servizi specialisti nei settori di Andrologia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Ecografia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Medicina estetica, Neurologia, Nutrizione, Oculistica, Ortopedia, Otorinolrigoiatria, Psichiatria, Psicoterapia ed Urologia. Inoltre il servizio fisioterapico e di riabilitazione, oltre ai percorsi terapeutici basilari, si qualificano particolarmente per l’approccio moderno e per la terapia manuale ortopedica e del dolore. Collabora inoltre nello staff una dottoressa specializzata nel trattamento fisioterapico del pavimento pelvico, percorso terapeutico molto indicato nelle fasi precedenti e successive al parto e in alcune disfunzioni a carico dell’apparato uro-genitale, come l’incontinenza urinaria e le disfunzioni sessuali.





E per quanto riguarda la prevenzione?

I programmi di prevenzione sono attuati da un staff che comprende specialisti medici, dietista e fisioterapista. Il paziente è costantemente seguito nel suo percorso, con scrupolo e cortesia, da personale qualificato in grado di assisterlo in ogni momento. Il ruolo centrale del paziente è per noi imprescindibile: competenza, professionalità, rispetto, cortesia e riservatezza sono le nostre pietre angolari. Per quanto riguarda i costi, si tenga conto che le nostre tariffe sono perfettamente in linea con il mercato. Il nostro obiettivo, infatti, è offrire servizi di facile accesso ai percorsi di diagnosi, cura e prevenzione. Considerare il paziente nella sua personale individualità è la chiave per stabilire il rapporto di fiducia necessario con i professionisti a cui ci si affida. Un rapporto fondamentale che poi matura in un efficace percorso di cura e di prevenzione.









Prenotare un appuntamento presso il Centro Medico Specialistico Ippocrate

Per prenotare un appuntamento è sufficiente chiamare il numero 06 92 09 27 18 tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 19.00.

Centro Medico Specialistico Ippocrate è anche sul web: visita il sito internet, segui le novità sulla pagina facebook.

Centro Medico Specialistico Diagnostico Ladispoli IPPOCRATE

