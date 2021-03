Crollo cimitero a Camogli, vigili del fuoco recuperano bare in fondo al mare

Share Pin 1 Condivisioni

Gli incursori della Marina Militare da domenica scandaglieranno il tratto da Genova a Savona –

Sale a 20 il numero di feretri recuperati nel mare di Camogli dove cinque giorni fa è crollata la falesia sulla quale poggiava un’ala del cimitero con oltre 200 bare. Nel conteggio sono esclusi i due corpi rinvenuti nel genovese mentre quello del savonese non ha al momento riscontri. Oggi i vigili del fuoco hanno ripescato in mare 8 salme e 4 ossari. “Domenica – ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – il Comsubin della Marina ispezionerà tutto lo specchio acqueo”.

Contemporaneamente il comune di Camogli sta procedendo alla messa in sicurezza della parte a monte con la demolizione dei loculi pericolanti. Un’operazione che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, necessiterà la chiusura h24 della strada del cimitero tra Camogli e Recco. E a Recco, sulla banchina di Levante, si sposterà il riferimento a terra per il trasbordo dei feretri. Domenica alle 9 nei pressi del cimitero di Camogli l’arcivescovo di Genova Marco Tasca impartirà una benedizione.

Segue video del momento del crollo