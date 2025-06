Giovedì 12 giugno 2025 si verificherà un’interruzione di energia elettrica dalle ore 12:00 alle ore 19:30, a causa di lavori di manutenzione programmata.

Le zone interessate dall’interruzione sono:

Via Montitatra

Via Marzabotto

Piazzale Zambra

Largo Sasso

Via Etruria Meridionale

Piazza Alfonsi

Via Pastore

Via Rallo

Via Marcianise

Viale Marini B

Via Marcina SN