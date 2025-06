In esposizione al XII Municipio del comune di Roma, in Via Fabiola 14, arriva la Smart Senna, custumizzata da Gianluca Giacobbe

La “Smart Senna”, una vettura personalizzata ispirata al leggendario pilota Ayrton Senna, sarà in esposizione giovedì 12 giugno, dalle ore 10 alle 13, nel piazzale antistante la sede del Municipio XII, in via Fabiola 14.

L’iniziativa, in programma in occasione del Giubileo dello Sport, ha il patrocinio municipale. Il progetto nasce dalla passione di Gianluca Giacobbe, customizzatore di auto di Cerveteri e grande appassionato di Formula 1, che ha voluto rendere omaggio a Senna, non solo come pilota, ma come esempio di determinazione e tenacia.

La “Smart Senna” è una ForTwo Cabrio, personalizzata con i tradizionali colori bianco e rosso della McLaren, e dotata di un motore potenziato.

Un’opera che non solo celebra un grande pilota, ma che porta con sé anche il messaggio di passione, impegno e ispirazione che Senna ha lasciato nel cuore di milioni di persone.

“Un ringraziamento speciale al consigliere del XII Municipio del comune di Roma, Alessandro Alongi, per questa bellissima iniziativa” scrive in un post Giacobbe.