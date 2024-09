Incidente sull’Aurelia, ciclista investito da un automezzo

Incidente sull’Aurelia al chilometro 44+100, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco: ciclista investito da un automezzo, code sulla statale

Questa mattina, intorno alle ore 10:00, si è verificato un incidente sull’Aurelia, al chilometro 44+100, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Coinvolti un ciclista e un automezzo, con il ciclista che ha riportato gravi ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente la Polizia Locale e i soccorsi sanitari, che hanno trasportato il ciclista d’urgenza in ospedale.

La bicicletta è stata trovata gravemente danneggiata, segno di un impatto violento con l’automezzo. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono in corso, ma al momento non si hanno dettagli sulle condizioni di salute del ciclista.

L’incidente ha causato la formazione di code lungo la SS1 Aurelia, con traffico rallentato in entrambe le direzioni. La viabilità, sebbene non completamente bloccata, risulta ancora compromessa, e la Polizia Locale sta gestendo il traffico per limitare i disagi agli automobilisti. Si raccomanda di prestare attenzione durante il transito nella zona.