Santa Marinella: la Lega critica l’amministrazione per la mancata pulizia delle caditoie e gli allagamenti per le forti piogge

Mancata pulizia delle strade dal fogliame? caditoie ostruite e allagamenti nelle abitazioni.

Con grande rammarico, ci troviamo costretti a denunciare pubblicamente l’incuria della pubblica amministrazione in merito alla mancata pulizia delle caditoie e delle strade, situazione che ha portato a gravi disagi per i cittadini. A seguito delle recenti piogge, numerose sono le segnalazioni che ci sono arrivate per delle abitazioni che si sono

allagate a causa dell’ostruzione delle caditoie, tappate da fogliame e detriti che non sono stati tempestivamente rimossi.

La mancata pulizia delle strade e la gestione inadeguata delle caditoie costituiscono un serio rischio per la sicurezza pubblica. Questi allagamenti non solo provocano danni materiali alle abitazioni, ma compromettono anche la sicurezza di chi si trova a transitare in zone soggette ad allagamento. I cittadini si aspettano una gestione attenta ed efficiente

del territorio, che tenga conto della manutenzione ordinaria e preventiva delle infrastrutture.

Tale situazione denota una preoccupante mancanza di serietà da parte dell’amministrazione, che ha il dovere di garantire un ambiente sicuro e vivibile. Chiediamo con fermezza un intervento immediato per risolvere queste criticità, avviando la pulizia delle caditoie e delle strade con regolarità, specialmente durante i periodi autunnali, quando l’accumulo di fogliame è più rilevante.

Siamo convinti che una tempestiva azione sia necessaria per prevenire ulteriori disagi e assicurare la protezione delle abitazioni e delle persone. Invitiamo l’amministrazione a prendere seriamente in considerazione le nostre richieste, nell’interesse comune di tutta la cittadinanza.