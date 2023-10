Incidente su via Braccianese: un morto e cinque feriti –

Una donna morta, i suoi figli e suo marito feriti in modo grave. In ospedale, in codice rosso, anche un 55enne e una 15enne. È il bilancio drammatico di un incidente avvenuto su via Braccianese a Roma, nel pomeriggio di domenica 15 ottobre, poco dopo le ore 16. Lo scontro tra due auto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Villarbasse, al confine tra La Storta e il comune di Bracciano.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Lancia Y – con a bordo un’intera famiglia – e una Jeep con all’interno padre e sua figlia. Ad avere la peggio una donna di 39 anni, Mariangela Palozzi, morta praticamente sul colpo a seguito dell’impatto. Ferito in modo grave anche il resto della sua famiglia. Suo marito, 39 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Bracciano. L’eliambulanza invece ha portato al Gemelli i due figli della coppia, un maschio di 11 anni e una bambina di 7.

Gravi le loro condizioni, così come quelle degli occupanti dell’altra auto. Padre e figlia infatti sono stati portati infatti al Sant’Andrea in codice rosso.

Come da prassi sono stati disposti gli esami tossicologici sui conducenti delle auto. Per tutto il pomeriggio di ieri la Braccianese è stata chiusa per i rilievi.