Cerveteri, piccoli pallanuotisti crescono

Piccoli pallanuotisti crescono. A Cerveteri riparte con numeri importanti la scuola per pallanuoto, nella speranza di far crescere i bambini che si avvicinano a una disciplina coinvolgente. Il Tyrsenia sc sta creando dei gruppi di bambini, affidati a istruttori esperti.

“Ci dispiace che abbiamo dovuto abbandonare la prima squadra – spiega Novella Conti – visto che la serie C, non avendo una vasca in cui giocare, era diventata una categoria esosa per le nostre casse. Vogliamo andare avanti con i giovani, partendo dai piccini che in fin dei conti rappresentato il futuro se saremo capaci ad allenarli bene e con professionalità. Su questo ci contiamo, abbiamo fiducia negli istruttori che ci permettono di avere un vivaio in crescita che, in prospettiva, può darci delle belle soddisfazioni se riusciremo a lavorarci con tanti stimoli che solo noi possiamo trasmettergli” .