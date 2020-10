Incidente stradale sulla Laurentina, coinvolto anche un bambino

Share Pin 3 Condivisioni

Necessario l’utilizzo del divaricatore: passeggeri in codice rosso in ospedale

In data odierna alle ore 18,25 circa presso via Laurentina altezza km 14,500 , la sala operativa del Comando provinciale di Roma ha inviato 2 squadre vf(11a e 22a ) per incidente stradale. Due le auto coinvolte all’interno delle quali erano presenti due persone adulte più un bambino di anni 7 .Necessario l’utilizzo del divaricatore da parte del personale vvf intervenuto per districare i passeggeri . Il 118 ha provveduto al trasporto delle stesse presso l’ospedale più vicino in codice rosso.Presenti anche l’auto medica, elisoccorso e forze dell’ordine