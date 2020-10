Caso Vannini, archiviata la denuncia di Antonio Ciontoli a Davide Vannicola

Share Pin 146 Condivisioni

Per il Gip i motivi per archiviare la denuncia per diffamazione sono vari

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha archiviato la denuncia per diffamazione di Antonio Ciontoli nei confronti di Davide Vannicola, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero, che aveva evidenziato – come spiegato dall’avvocato difensore di Vannicola, Antonio Chiocca- varie criticità.

La denuncia di Ciontoli è relativa alle dichiarazioni rilasciate da Davide Vannicola nel corso della trasmissione “Le Iene” e verteva su tre punti:

la presunta telefonata di Antonio Ciontoli al comandante dei Carabinieri, Roberto Izzo

L’ipotesi secondo cui a sparare sarebbe stato Federico Ciontoli e non Antonio

L’ipotesi secondo cui Roberto Izzo avrebbe consigliato ad Antonio Ciontoli di addossarsi tutte le colpe.

Secondo dil Gip il primo punto è da archiviare in quanto non si è giunti, nel corso delle indagini, a nulla di concreto; il secondo e il terzo invece perché la denuncia doveva essere fatta da Federico Ciontoli e non da Antonio, in quanto ipotetica parte offesa.

Secondo Chiocca inoltre, Vannicola non avrebbe fatto altro che riferire le confidenze di un amico (Izzo, ndr.) e in questo non può esserci colpa.

Di Alessandro Ferri