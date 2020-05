Condividi Pin 1 Condivisioni

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco

Incidente in A1 tra furgone e mezzo pesante. Autostrada chiusa temporaneamente

Un brutto incidente si è da poco verificato sull’Autostrada A1 Roma-Napoli, al km 538, a causa di un violento scontro avvenuto tra un furgone e un mezzo pesante.

Intervenuta sul posto le squadra dei Vigili del Fuoco con l’autobotte AB11, il CRRC ed il funzionario di servizio.

L’autostrada è stata chiusa in via precauzionale in ambo i sensi.

Si sarebbero registrati feriti