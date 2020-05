Condividi Pin 0 Condivisioni

Campo di Mare, da domenica torna l’isola ecologica mobile per i non residenti

Torna il servizio dell’Isola Ecologica Mobile riservata ai non residenti. A partire da domenica 31 maggio, ogni domenica, dalle ore 16:00 alle ore 22:00 la Ditta di Igiene Urbana su indicazione dell’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri posizionerà sul Lungomare dei Navigatori Etruschi il container dove poter conferire in maniera già differenziata i rifiuti di carta e cartoncino, plastica, vetro e metalli e indifferenziato.

“Dopo il periodo di sospensione dovuto alle misure restrittive necessarie per evitare il diffondersi del COVID-19, anche visto l’inizio della stagione estiva 2020, viene riattivato questo servizio davvero importante per il nostro territorio – ha dichiarato l’Assessora Elena Gubetti – ovviamente, sarà necessario anche in questo caso avere delle piccole ma importanti accortezze legate al distanziamento sociale. Evitare dunque ogni forma di assembramento e rispettare il proprio turno in fase di conferimento dei rifiuti. Il servizio è esclusivo per i cittadini non residenti a Cerveteri ma che sono comunque intestatari di un’utenza TARI. Per l’Isola Ecologica Mobile dei non residenti non è necessario l’appuntamento”.

Tutte le informazioni sul Servizio di Igiene Urbana sono disponibili sul sito del Comune di Cerveteri e sull’APP JUNKER