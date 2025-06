Incetta di medaglie per la Sicania Volley di Cerenova alle Finali Nazionali di Pallavolo a Silvi Marina

Un primo posto, due terzi posti e una quarta piazza per le selezioni Under della Sicania Volley di Cerenova. I complimenti dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini e della Consigliera comunale Maria Antonietta Pilu

Un primo posto con l’Under 16 femminile, due terzi posti con l’Under 18 e Under 14 femminile e un quarto posto con l’Under 17 maschile. Incetta di medaglie e di ottimi piazzamenti per la Asd Sicania Volley Cerenova, protagonista nel weekend di una serie di straordinarie prestazioni alle Finali Italiane Opes Pallavolo tenutesi a Silvi Marina. Ai risultati di squadra, si aggiungono anche quelli individuali: l’MVP della rassegna è per una atleta proprio della Sicania Volley, Sara Di Giancamillo.

“A tutto lo staff, ai coach e agli atleti e atlete della Sicania Volley i miei complimenti per gli straordinari raggiunti alle Finali Italiane – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – le medaglie e gli eccellenti piazzamenti che hanno conquistato confermano quanto l’attività sportiva nella nostra città sia fiorente e quanto i nostri ragazzi siano degli atleti validi e di grandi prospettive. È vero, il valore fondante dello sport è chiaramente divertirsi e socializzare, ma quando giungono così tanti risultati positivi è certamente ancora meglio. A loro, ancora complimenti a nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta per i risultati ottenuti e l’invito a continuare ad allenarsi con passione, entusiasmo ma soprattutto divertimento!”.

Commenta i risultati ottenuti dalla Sicania Volley anche la Consigliera comunale di Cerveteri Maria Antonietta Pilu, che dichiara: “A tutti i ragazzi e ragazze un sincero ringraziamento a nome della città di Cerveteri per aver portato in alto il nome del nostro territorio in una manifestazione di così grande rilevanza sportiva. Quello della Sicania Volley è un ambiente speciale ed è bellissimo vedere così tanti giovani praticare sport e stare insieme. Un plauso, lo rivolgo inoltre a Fulvio Bianchini e Sabrina Sava, che con amore e competenza guidano i nostri ragazzi ad una vita sana e salutare all’insegna dello sport! Bravissimi!”.