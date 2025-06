Cerveteri, nelle Regionali Allievi-Juniores-Promesse quattro podi per l’Etrusca Atletica in due giorni

L’Etrusca Atletica chiude un fine settimana ricco di soddisfazioni con quattro podi. Ripartiti tra lo Sprint Festival di venerdì e i Campionati Regionali di sabato.

Venerdì 20, nello scenario iconico dello Stadio dei Marmi, si è disputato lo Sprint Festival sulla distanza degli 80 metri. Hanno ben figurato i cadetti Mattia De Santis, Dario Todaro, Paul Albano, Alfredo Marino, Matilde Silvestri, Dalia Desiderio ed Emma Puglia.

Sabato 21, la scena si è spostata allo Stadio Paolo Rosi di Roma, per le finali regionali. Nella gara del lancio del martello allieve, Vittoria Trivisondoli ha superato i 44 metri siglando il suo primato personale e conquistando il podio di categoria. Nei 400 metri juniores sono arrivati due piazzamenti sul podio: Veronica Lombardi, scesa a 57″84, e Andrea Scalella, nuovamente sotto i 50″, hanno entrambi ottenuto lo standard di qualificazione per i Campionati Italiani Juniores di Grosseto. La quarta medaglia è maturata nel salto in alto allieve con Elisa Marcovaldi, a conferma di un vivaio competitivo in più specialità.

Completano il quadro i progressi dei velocisti: Matteo Bafaro ha raggiunto la finale dei 100 metri allievi, mentre Samuele Tanzillo, Eleonora Marconato e Irene De Santis si sono messi in luce sempre nei 100 metri. Spicca la prova di Sveva Giovannetti nei 400 metri allieve.

Il bilancio complessivo chiude con quattro podi, due minimi nazionali e diversi primati personali. Confermando quindi la crescita trasversale del vivaio giovanile, capace di distinguersi tanto nelle gare di velocità, quanto in quelle tecniche.