Incendio sulla via Aurelia, intossicati 4 agenti della polizia locale

Un quinto è rimasto ustionato

Quattro agenti della polizia locale di Roma sono rimasti intossicati dal fumo provocato dall’incendio che nel pomeriggio ha interessato una vasta area di sterpaglie a ridosso della via Aurelia nei pressi del km13. Una quinta agente ha riportato una leggera ustione. Tutti sono stati portati in ospedale per precauzione. La statale dopo diverse ore è tornata percorribile.

“Grazie a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta ai roghi di questi giorni. Auguri di pronta guarigione ai quattro agenti della Polizia Locale intossicati e all’agente ustionato a causa dell’incendio di oggi su via Aurelia”. Così in un tweet il sindaco Virginia Raggi.