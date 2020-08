Condividi Pin 39 Condivisioni

Ladispoli, auto si ‘cappotta’ in via delle rose

Una Nissan si è cappottata, poco fa, in via delle rose a Ladispoli in zona Cerreto. L’auto, alla guida della quale vi era una donna, ha perso il controllo e si è cappottata impattando poi contro due auto in sosta.

La donna al volante sembrerebbe in buone condizioni. Sul posto sono presenti i carabinieri della stazione locale che stanno effettuando i rilievi e ricostruendo la dinamica, una ambulanza e i vigili del fuoco accorsi in via precauzionale visto che l’auto sembrerebbe avere impianto GPL.

