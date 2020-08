Incendio sulla Litoranea, intervengono i VVF

Condividi Pin 0 Condivisioni

Le fiamme hanno lambito l’ex aeroporto

Buonasera, dalle ore 20.00 alle 23.40 circa di ieri sera (08/08/2020), i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune di Tarquinia per incendio di sterpaglie nell’area ex aeroporto, lungo la strada litoranea. I VVF di Tarquinia e Viterbo erano impegnati nell’ambito di incendi presso altri comuni del Viterbese.

Sul posto anche Protezione Civile. Arsi circa trenta ettari di sterpaglie.

Appena terminato (i VVF di CV), venivano inviati in località S.Agostino per incendio di sterpaglie presso il poligono posto a ridosso del ex pallone. Le fiamme hanno interessato alberi di eucalipto e sterpaglie.

Alle ore 00.30 (09/08/2020) circa, a fine intervento, giungevano sul posto i VVF di Gradoli (VT) che provvedevano alla bonifica. Anche in questo caso, sul posto alcuni moduli fuori strada della Protezione Civile.

Un saluto Giovanni Quaranta