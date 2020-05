Condividi Pin 0 Condivisioni

Sul posto anche Carabinieri e Vigili del fuoco

Incendio in via Fani, i vvf trovano un corpo carbonizzato

la Sala Operativa del Comando di Roma alle ore 12.00 circa su richiesta di alcuni residenti dello stabile in Via Mario Fani n° 60 inviava una Squadra VVF con l’ausilio dell’Autoscala per un soccorso a persona, dato che da un terrazzo al secondo piano dell’edificio si notavano dei piedi al bordo del parapetto ed un forte odore di bruciato. Appena giunti sul posto il personale VVF provvedeva ad entrare nell’appartamento, nel quale trovava una donna con delle apparenti disabilità mentali mentre sul terrazzo si rinveniva il corpo completamento carbonizzato di un’altra persona che non si riusciva ad identificare. Durante il sopralluogo delle altre stanze non si rilevavano ulteriori segnali d’incendio. Sul posto erano presenti i CC per i le relative indagini ed il 118.