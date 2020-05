Condividi Pin 0 Condivisioni

Le parole del Sindaco sullo stato dell’epidemia nella città

Fiumicino, salgono i casi, Montino: “Cautela”

Sono arrivati in mattinata gli aggiornamenti della Asl RM3 sui contagi in città.

Purtroppo dobbiamo registrare un piccolo aumento dei casi. In questo momento, infatti, le persone positive al coronavirus sono 28, mentre sono 48 le persone in sorveglianza attiva.

È evidente che la pandemia non è finita e che non dobbiamo abbassare l’attenzione. Le riaperture previste da domani non devono farci pensare che sia tutto risolto e non devono essere interpretate come un “liberi tutti” perché non lo sono.

Servono ancora molta prudenza, molta cautela e molto buon senso da parte di tutte e tutti. Rispettiamo le distanze di sicurezza, usiamo la mascherina, laviamoci spesso le mani e usciamo solo nei casi previsti dall’ultimo decreto.