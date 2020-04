Condividi Pin 0 Condivisioni

Fiamme domate. Presente anche la Polizia di Stato

Incendio in un ex deposito AMA, intervengono i pompieri

Alle ore 14:50 circa presso via Castrense nr 51, la squadra di Tuscolano 1 è intervenuta a seguito di un incendio scoppiato all’ interno dell’ex deposito Ama adesso in disuso. Lo stesso non ha coinvolto alcuna persona , creando inizialmente qualche disagio alle abitazioni circostanti a causa della nube di fumo rilasciato dalla combustione stessa.Una volta sedato l’incendio la situazione è tornata nella normalità. In ausilio dei soccorritori VF anche l’autoscala e l’autobotte. Presente anche la polizia di stato per quanto di loro competenza.