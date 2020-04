Condividi Pin 0 Condivisioni

Ringraziamento particolare al Dottor Pietro Zaccagnino

Cerveteri, De Angelis-Orsomando ringraziano i cittadini che si sono messi a disposizione

Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando nel rinnovare i ringraziamenti a tutti coloro che sono in prima linea per questa gravissima emergenza mondiale,( MEDICI-INFERMIERI-PERSONALE SANITARIO-CARABINIERI -POLIZIA-GUARDIA DI FINANZA-VIGILI URBANI -POLIZIA LOCALE-PROTEZIONE CIVILE-ASSOCIAZIONI eTUTTO IL MONDO del VOLONTARIATO in GENERALE) ci tengono a fare un grosso ringraziamento di vero cuore al nostro medico concittadino DOTTOR PIETRO ZACCAGNINO che con grande professionalità e spirito di dedizione si è schierato in prima linea in Trentino Alto Adige affiancando i suoi colleghi in questa dura battaglia. GRAZIE PIETRO e pensiamo di poterlo dire anche a nome di tutti i Cerveterani