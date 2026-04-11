Incendio in appartamento a Civitavecchia: salvata una donna dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:30, un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via delle Molacce, a Civitavecchia. L’allarme ha immediatamente mobilitato i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, intervenuti sul posto con l’equipaggio della 17A.

Giunti rapidamente sul luogo dell’emergenza, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere le fiamme grazie all’impiego di tecniche mirate di ventilazione ed estinzione. Durante l’intervento, gli uomini della Bonifazi hanno tratto in salvo una donna rimasta all’interno dell’abitazione, affidandola poi alle cure del personale sanitario del 118 già presente sul posto.

La tempestività e l’efficacia dell’azione hanno evitato che l’incendio si propagasse all’intero edificio e alle strutture circostanti, limitando così i danni e scongiurando conseguenze più gravi.