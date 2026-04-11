La donna, 71 anni, sarebbe stata rintracciata dalle forze dell’ordine

Ladispoli, ritrovata la donna scomparsa il sabato scorso –

È stata ritrovata oggi la donna di 71 anni, L.Q., che il 4 aprile scorso si era allontanata da una struttura alberghiera di Ladispoli ed aveva fatto perdere le sue tracce.

I familiari avevano lanciato anche un appello in televisione presso la nota trasmissione di RAI 3 Chi l’ha visto?

La donna si era allontanata da un albergo di Ladispoli e le telecamere di sicurezza l’avevano mostrata andare via e salire su un treno in stazione. Grazie al cellulare che aveva con se, era stato possibile seguire le sue tracce fino al quartiere Ostiense di Roma, ma poi il dispositivo si era disattivato e da quel momento non era più tracciabile.

Oggi sulla pagina social del programma RAI è stata pubblicata una breve nota dove la famiglia avvisa che la donna è stata trovata dalle forze dell’ordine.