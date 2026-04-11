La mostra riunisce una selezione di opere pittoriche che dialogano tra loro attraverso armonie cromatiche e suggestioni visive

Poesia nel Colore: un viaggio emozionale tra arte e sentimento –

L’Associazione Culturale inArte di Cerveteri è lieta di presentare la mostra d’arte “Poesia nel Colore”, ideata e curata da Fabio Uzzo. L’esposizione rappresenta un percorso sensoriale ed emozionale in cui il colore diventa linguaggio poetico, capace di raccontare storie, evocare ricordi e trasmettere stati d’animo.

La mostra riunisce una selezione di opere pittoriche che dialogano tra loro attraverso armonie cromatiche e suggestioni visive, invitando il visitatore a immergersi in un’esperienza intima e coinvolgente. Ogni lavoro esposto si configura come una “poesia visiva”, dove la materia pittorica sostituisce le parole e il colore diventa strumento di narrazione emotiva.

Come sottolinea il curatore, Fabio Uzzo:

“‘Poesia nel Colore’ nasce dal desiderio di creare un ponte tra arte e sentimento, offrendo al pubblico un momento di riflessione e contemplazione, in cui ogni opera possa essere vissuta come un verso poetico.”

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale dell’Associazione inArte, da sempre impegnata nella promozione dell’arte contemporanea e nella valorizzazione degli artisti, favorendo occasioni di incontro e dialogo con il pubblico.

Informazioni sulla mostra

La mostra avrà luogo nelle prestigiose Sale Ruspoli nel centro storico di Cerveteri l’11 e il 12 Aprile, con il Patrocinio del Comune di Cerveteri assessorato alla Cultura.

L’Inaugurazione è prevista per Sabato 11 alle ore 17.30.

Il programma prevede una presentazione di un video di introduzione alla mostra accompagnata da un catalogo virtuale presentato in anteprima dall’associazione, a seguire dopo un saluto istituzionale l’evento prevede l’intervento dell’artista Ilaria Sartini che interpreterà una serie di poesie e/o citazioni poetiche alternandosi con alcuni artisti che interpreteranno loro stessi alcune poesie frutto di una loro personale ispirazione o alle quali si sono ispirati.

Sarà un’esplosione fra contaminazione e sperimentazione, fra creatività ed emozione.

L’ingresso è gratuito e la mostra si concluderà Domenica 12.

Gli orari sono

Sabato 17/19.30

Domenica 10/13 e 16.30 /19

Ingresso libero