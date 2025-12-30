Un importante incendio al tetto di un’abitazione ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco di Bracciano nella notte, intorno alle ore 01.30. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in vicolo Cupetta del Mattatoio, coinvolgendo il tetto di una casa disposta su due piani.

Incendio al tetto di un’abitazione a Bracciano: intervento notturno dei Vigili del Fuoco

Vista la complessità e l’estensione dell’intervento, è stato necessario richiedere il supporto della squadra dei Vigili del Fuoco di Cerveteri, intervenuta con l’equipaggio della 26A. I pompieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, che si sono protratte a lungo a causa della difficoltà di accesso e della natura dell’incendio.

Nonostante il rapido ed efficace lavoro di estinzione delle fiamme, i danni al tetto dell’abitazione sono risultati ingenti. La prontezza e la professionalità dei Vigili del Fuoco hanno tuttavia evitato che l’incendio si propagasse all’intera struttura, scongiurando conseguenze ben più gravi.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire le cause del rogo.