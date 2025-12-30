Cerveteri, Giuseppe Zito nuovo capogruppo Pd in Consiglio comunale

Avvicendamento in Consiglio comunale dopo le dimissioni di Linda Ferretti

Giuseppe Zito

È Giuseppe Zito il nuovo capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Cerveteri. Zito subentra a Linda Ferretti, che ha rassegnato le dimissioni da consigliera comunale per assumere il ruolo di Direttrice Generale della Multiservizi Caerite.

Una nomina che si inserisce nel solco della continuità politica e amministrativa del gruppo democratico, affidando la guida consiliare a una figura di lunga esperienza. Zito è infatti l’attuale responsabile del Coordinamento Pd del Litorale Roma Nord e vanta un percorso amministrativo di primo piano nella storia recente della città.

Durante il primo mandato del sindaco Alessio Pascucci, Zito ha ricoperto l’incarico di vicesindaco per l’intera legislatura, proseguendo poi nel secondo mandato fino al dicembre 2019. Un ruolo che lo ha visto protagonista in numerosi passaggi chiave dell’azione amministrativa cittadina.

Sul piano politico-partitico, Giuseppe Zito è stato segretario del Partito Democratico di Cerveteri dal 2021 fino a maggio 2025, quando il testimone è passato a Fabio D’Annunzio. La sua nomina a capogruppo rappresenta dunque un ritorno in prima linea nell’attività consiliare, con l’obiettivo di garantire coesione e incisività all’azione del gruppo Pd in aula.

L’avvicendamento segna una nuova fase per il Partito Democratico locale, chiamato a confrontarsi con le sfide amministrative dei prossimi mesi, facendo leva sull’esperienza e sulla conoscenza approfondita della macchina comunale del suo nuovo capogruppo.